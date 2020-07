Rallye zur Demokratie

Wo finden sich in Mannheim Spuren der Demokratie? Das können neun- bis 14- jährige Kinder und Jugendliche in den Sommerferien bei einer Stadtrallye herausfinden, die das Marchivum anbietet. „Jede Meinung zählt? Läuft bei dir!“, lautet der Titel – und auf den Weg machen kann man sich ganz selbstständig, allein, mit Geschwistern, Freunden oder Eltern. Dazu muss man nur einen QR-Code, der auf der Homepage des Marchivum steht (marchivum.de/de/stadtgeschichte/app-spiele), herunterladen und dann in der Innenstadt Orte herausfinden, die quer durch die Jahrhunderte für die Grundgedanken Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Mitbestimmung stehen. Benötigt werden ein Smartphone und die kostenlose App Actionbound, die im Playstore heruntergeladen werden kann. pwr

