Ramadan in der Corona-Krise: „Es wird dennoch eine gesegnete Zeit“

„Ramadan findet definitiv statt“, sagt Mikail Kibar, „aber nicht in der Moschee“. Der stellvertretende Vorsitzende des Yavuz-Sultan-Selim-Moscheevereines und der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde in Mannheim blickt sorgenvoll in Richtung Freitag, wenn der Ramadan beginnt, der Fastenmonat der Muslime. Wie schon zuvor das jüdische Pessachfest und das christliche Osterfest ist auch der Ramadan

...