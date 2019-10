Randalierer beschädigt Autos

Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge in Käfertal beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bislang neun Fahrzeuge festgestellt, an denen am Sonntagmorgen die Außenspiegel und teilweise die Frontscheinwerfer beschädigt wurden. Die Autos standen in der Wormser Straße, am Kirchplatz und in der Oberen Riedstraße. Außerdem wurden mobile Verkehrsschilder umgeworfen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Zeuge konnte Angaben zu einem Verdächtigen machen. Laut Polizei soll der Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Er soll von hagerer Statur sein und dunkle Kleidung getragen haben. In seinem Kragen sei ein roter Stoffeinsatz gewesen. Der Verdächtigte soll laut gerufen haben. Eine Fahndung blieb erfolglos. Zeugen werden gesucht: 0621/71 84 90. pol/onja

