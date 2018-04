Randalierer tritt nach Polizisten

Anzeige

Einen randalierenden 34-Jährigen haben Polizeibeamten in der Nacht auf Dienstag festgenommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hörten die Beamten bereits bei ihrer Ankunft gegen 1.30 Uhr vor der Wohnung des Mannes in der Schwetzingerstadt Geschrei und Scheppern. Im Inneren hatte der 34-Jährige Teile der Einrichtung zerstört. Die Polizisten nahmen den Randalierer in Gewahrsam. Als sie ihn zum Streifenwagen brachten, trat er nach den Beamten. Auf der Straße musste er auf dem Boden festgehalten werden. Während der Fahrt zum Revier beruhigte er sich immer noch nicht. Durch seinen Widerstand verletzte er sich am Kopf. Ein Notarzt stellte ihn mit Medikamenten ruhig, bevor er ins Krankenhaus kam. Ein Polizeibeamter erlitt Verletzungen an der Hand. In der gleichen Nacht musste die Polizei bereits zwei mal zuvor gegen den 34-Jährigen vorgehen. Gegen ihn wird nun ermittelt. ham