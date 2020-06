Randalierer unter Drogen

Ein unter Drogeneinfluss stehender 37-Jähriger hat am Mittwoch in der Sparkasse in der Innenstadt randaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beleidigte der Mann aus Ludwigshafen gegen 14.40 Uhr mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts und schrie in der Bank herum. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten habe er sich renitent verhalten, heißt es. Zudem versuchte er, einen der Mitarbeiter zu treten. Im Anschluss wollte der 37-Jährige weglaufen. Nach der Aufforderung, stehenzubleiben, bedrohte er die Beamten und griff in seinen Rucksack, worauf Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Mann wurde überwältigt und zum Revier gebracht. Bei der Festnahme verletzte er sich nach Polizeiangaben leicht an einem Finger. Der 37-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Schnelltest auf Rauschgift positiv verlief, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an. pol/kako/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020