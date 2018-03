Rap-Star Marteria räumt in der Maimarkthalle ab

Anzeige

Sechs der ersten sieben Konzerte von Marterias „Roswell 2018“-Tournee waren ausverkauft. Dafür hat’s in der mehr als 10 000 Zuschauer fassenden Mannheimer Maimarkthalle am Dienstagabend nicht gereicht. Aber natürlich hängen seine Fans nach dem Aufwärmauftritt von Rapper 3plusss der aus Rostock stammenden Hip-Hop-Hauptattraktion im sehr gut gefüllten Saal sofort an den Lippen.

Mit “Roswell” und dem mit hologrammartigen Videoinstallationen spektakulär inszenierten „Aliens“ eröffnet er das Konzert. “Mannheim, habt ihr Bock durchzudrehen”, fragt Marteria. Und liefert mit dem bissig dröhnenden Klassiker “Endboss” eine Steilvorlage zum Abfeiern.

In der bislang längsten Show seiner Karriere setzt Marteria massiv auf das aktuelle Album „Roswell“. Mittendrin übernimmt seine zweite Bühnenpersönlichkeit Marsimoto die Bühne, bevor sich die Stimmung beim traditionell letzten, schier endlos ausgedehnten Lied „Die letzten 20 Sekunden“ nach über zwei Stunden überschlagen sollte.