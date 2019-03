Rap-Talente heute auf der Bühne

Rapper Jay Farmer bei einem Workshop mit Kindern. © Of

Aktuelle Statistiken zeigen: Nach wie vor ist Hip-Hop und Rap die Musik, die Jugendliche von heute mit Abstand am meisten hören. Welchen Einfluss die Texte deutscher Rapper auf deren Weltanschauung und das Wertesystem junger Menschen haben, weiß Christian Heneka ganz genau. Der 39-jährige Pädagoge unterrichtet seit 2010 an der Konrad-Duden-Realschule in Pfingstberg und ist seit vielen Jahren in der Freizeit als Rapper unter dem Namen Jay Farmer unterwegs.

Heneka, der in Bruchsal wohnt, inzwischen bereits einige Alben veröffentlicht hat und vor drei Jahren den Mundartwettbewerb des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit einem eigenen Rap-Song gewann, hat vor kurzem das Projekt „Raptalent 2019“ für Nachwuchsrapper ins Leben gerufen. Bei Vorentscheiden haben sich Kinder zwischen 13 und 15 Jahren bereits an Reimen, Tönen und Texten versucht. Beim heutigen Halbfinale, das von 14 bis 18 Uhr im Stadtmedienzentrum über die Bühne geht, sind Schüler von der Duden-Schule und der Geschwister-Scholl-Werkrealschule Vogelstang sowie dem Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim am Start. Ein weiterer Vorentscheid wird am 2. April in Karlsruhe ausgetragen.

„Aus dem Halbfinale werden lediglich fünf Teilnehmer ins Bandcamp einziehen, um sich auf das große Finale vorzubereiten“, sagt Heneka. Das geht am 21. Juli im Rahmen des Open-Airs „Das Fest“ in Karlsruhe über die Bühne. Den Gewinnern winkt die Chance auf eine professionelle Song- oder Video-Produktion. Beim Halbfinale gibt es keine Jury. Alle Teilnehmer bewerten sich untereinander und vergeben nach einem Punktesystem die ersten Plätze.

