Raser entkommt der Polizei

Am Sonntag ist ein BMW-Fahrer in Sandhofen vor der Polizei geflüchtet. Gegen 7 Uhr fiel er einer Streife auf, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Frankenthaler Straße stadtauswärts unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und forderten den Mann mehrfach zum Anhalten auf, was er jedoch ignorierte – laut Polizeibericht erhöhte er seine Geschwindigkeit sogar. Die Verfolgungsjagd über die B 44 in Richtung Lampertheim endete auf Höhe von Kirschgartshausen, weil die Polizisten das Auto aus dem Blick verloren hatten. Bei dem Auto soll es sich um einen BMW der X-Reihe handeln. Es war silbern und hatte ein französisches Kennzeichen. Personen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, sowie Zeugen bittet die Polizei, sich zu melden unter: 0621/77 76 90. pol/onja

Montag, 10.02.2020