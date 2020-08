Ratespaß für Kreuz- und Querdenker

Beim Sommerrätsel des „MM“ müssen Sie grübeln. Doch das wird belohnt. Einmal pro Woche darf sich einer der teilnehmenden Horizontal- und Diagonal-Denker über einen 60-Euro-Gutschein im „MM“-Ticketshop freuen.

Am Ende des Sommerrätsels warten auch drei Hauptpreise, die wir unter allen richtigen Lösungen, die beim „Mannheimer Morgen“ eingehen, verlosen. Es gibt 750 Euro für eine Reise, einen 150-Euro-Restaurantgutschein und einen 100-Euro-Restaurantgutschein zu gewinnen. Das Mitraten lohnt sich für alle Rätselfreunde also auch in diesem Jahr wieder voll und ganz!

Spielregeln: Ein Lösungswort setzt sich aus zwei Rätselteilen zusammen, die montags und donnerstags im „MM“-Lokalteil erscheinen. Die nummerierten Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge angeordnet wer-den. Hilfreich können dabei die weißen Felder unter dem Kreuzworträtsel sein. Bis Freitag, 24 Uhr, der jeweiligen Woche kann das Wochen-lösungswort per Online-Formular unter morgenweb.de/sommerraetsel eingereicht werden. Quizteilnehmer können auch per Telefon unter 01379/88 73 19 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) mitmachen.

Hinweise: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner sind mit der Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. see

