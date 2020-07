Rathaus nach Bombendrohung geräumt: Polizei gibt Entwarnung

Wegen einer Bombendrohung wurde der Bereich rund um das Rathaus in E 5 am Freitagmorgen weitläufig gesperrt (wir berichteten online). Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten mit einem Sprengstoffspürhund das Gebäude. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurde kein Sprengsatz gefunden. Die Polizei gab gegen 9.30 Uhr Entwarnung. Gegen kurz nach 8 Uhr war das Rathaus geräumt worden, rund 60 Mitarbeiter wurden evakuiert. Betroffen waren auch Oberbürgermeister Peter Kurz und Erster Bürgermeister Christian Specht, die unter den Mitarbeitern gesichtet wurden, die sich auf dem Toulonplatz vor dem Zeughaus versammelten. Dort hielt sich auch ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdiensten in Bereitschaft. Auch der Bahnverkehr zwischen Paradeplatz und Kurt-Schumacher-Brücke wurde eingestellt. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde geprüft, ob es einen Zusammenhang gibt zu nahezu zeitgleichen Bombendrohungen gegen Rathäuser in Augsburg, Essen und Leipzig. scho/mik/pwr/pol

