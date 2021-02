Rathaus sieht noch ein paar offene Fragen

Gelten bestimmte Voraussetzungen, können der Gemeinderat, seine Ausschüsse sowie Bezirksbeiräte ihre Sitzungen als Videokonferenz abhalten. Eine Änderung der baden-württembergischen Gemeindeordnung im vergangenen Jahr hat das möglich gemacht. Bei „Gegenständen einfacher Art“ ist die Video-Variante demnach generell zulässig, bei allen anderen Themen nur in Ausnahmefällen – wie die aktuelle Pandemie einer ist. Die Behandlung von Personalangelegenheiten ist in einer Videositzung aber nicht möglich.

Die Entscheidung über das Abhalten einer Videositzung liegt beim Vorsitzenden des Gremiums. Beim Gemeinderat ist das Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Damit eine Sitzung auch als Video-Variante öffentlich verfolgbar bleibt, ist laut Gemeindeordnung zeitgleich eine Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum nötig. Nur eine Übertragung im Internet reicht nicht aus.

Das Rathaus prüft derzeit nach Angaben einer Sprecherin den möglichen Umstieg auf Video-Sitzungen oder Hybrid-Sitzungen (ein Teil der Personen ist im Raum, ein anderer zugeschaltet). Bei beiden Varianten gebe es aber „eine Reihe rechtlicher Fragen“, die zu klären seien. So ist das Thema Hybrid-Sitzung nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht eindeutig rechtlich geregelt. Eine Frage sei auch, wie man mit dem Problem umgehe, dass in Digital-Sitzungen keine Personalangelegenheiten behandelt werden dürften. Solche Tagesordnungspunkte fänden sich schließlich in jeder Gemeinderatssitzung. Ob die Sitzung aufzuspalten sei oder gegebenenfalls „an einem Tag zwei Sitzungen – eine hybrid-digitale und eine Vor-Ort-Sitzung – durchzuführen sind, wird derzeit abgestimmt“, so die Sprecherin.

In Ludwigshafen hat der Stadtrat schon zweimal in Hybrid-Sitzung getagt – ein paar wenige Politiker waren dabei im Pfalzbau, die meisten per Video zugeschaltet. Berichten zufolge klappte das gut. Manche Ausschusssitzungen wurden zudem komplett als Videokonferenz abgehalten – auch hier waren keine Klagen zu hören. Technische Schwierigkeiten gab es dagegen in Ilvesheim, wo der Gemeinderat vergangene Woche erstmals per Videositzung tagte. In Heidelberg kommen die Fachausschüsse per Videokonferenz zusammen, der Gemeinderat tagt in Präsenzform.

