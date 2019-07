Raubüberfall vor der Rheingoldhalle: Gericht verhängt Haftstrafen

Im Prozess um den Rheingoldhallen-Überfall hat die Große Jugendkammer des Mannheimer Landgerichts am Montag ein Urteil gesprochen. Die Angeklagten reagieren kaum merklich, als die jeweiligen Strafen verlesen werden. Die Verteidigerin von Kassem A. kneift kurz die Lippen zusammen – sie hat auf eine Bewährungsstrafe gehofft, stattdessen gibt es eine Jugendhaftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wegen schweren Raubes für ihren Mandanten. Sein Mittäter Mohamed B. wird nach Erwachsenenstrafrecht zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Er neigt leicht abwägend den Kopf, seine dichten Locken, die ihm an den vorangegangenen Prozesstagen ein jugendlicheres Aussehen verliehen hatten, sind bis auf wenige Millimeter abgeschoren. Die höchste Strafe gibt es für Zekeriya Y.: vier Jahre Haft wegen besonders schweren Raubes. Mit zusammengefallenen Schultern und gesenktem Kopf nimmt er das Urteil entgegen.

Seit dem 22. Juni stehen die drei jungen Männer vor Gericht, weil sie am frühen Morgen des 25. Dezember 2018 den Geschäftsführer einer GmbH in einem zur Rheingoldhalle gehörenden Gebäude überfallen haben. Unter Vorhalten einer Schreckschusspistole zwangen sie den 46-Jährigen, den Tresor zu öffnen, in welchem sich Bargeld befand. Y. hatte gestanden, dem Geschädigten mit der Pistole auf den Kopf geschlagen zu haben, als dieser sich gegen die Fesselung wehrte. Anschließend flüchteten die drei. Bei der Verfolgung der Täter stürzte der 46-Jährige und zog sich einen Bruch im Fuß sowie einen Bänderriss zu. Kassem A. konnte auf der Flucht von Mitarbeitern des Opfers gefasst und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

„Es macht fassungslos“, wendet sich der Vorsitzende Richter Joachim Bock an die Angeklagten, „dass, wenn man sich den Herrn A. und den Herrn Y. anschaut, Sie beide aus dem Stand eine Straftrat begangen haben, die dem Bereich der Schwerkriminalität zuzuordnen ist.“ Dazu kommen bei Mohamed B., dass er sich von den kurz zuvor gegen ihn verhängten Vorstrafen nicht habe beeindrucken lassen. „Es ist klar, dass das eine Gesellschaft nicht hinnehmen kann“, so Bock. Sowohl bei A. als auch bei B., die zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt waren, hatte die Frage im Raum gestanden, ob sie nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Die Voraussetzungen dafür sah das Gericht allerdings nur bei A. gegeben. Eine Bewährungsstrafe wäre nach Ansicht der Kammer jedoch auch in seinem Fall zu wenig gewesen. Schließlich müsse man für seine Taten geradestehen. „Seit 2015 sind Sie immer weiter abgeglitten. Sie brauchen den festen Rahmen, um wieder in die Bahn zu finden“, erläuterte Bock die Entscheidung.

Für B. fand der Richter ebenfalls deutliche Worte: „Sie wegen fehlender geistiger und sittlicher Reife nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, wäre schon fast eine Beleidigung gewesen. Sie haben in Ihrem Leben durchaus vernünftige Entscheidungen getroffen, auch wenn diese nicht immer zum Erfolg führten.“ Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft hält das Gericht einen Täter-Opfer-Ausgleich für gegeben, weshalb ein minder schwerer Fall vorliege. Grundsätzlich begrüße man jede Verständigung zwischen Täter und Opfer im Verlauf eines Prozesses. Zu seinem Nachteil wirken sich allerdings B.s Vorstrafen aus: „Das war ein deutliches Signal, aber die Warnschüsse sind komplett an Ihnen vorbeigegangen.“ Auch sei sein Tatbeitrag nicht so gering gewesen, wie von ihm im Verlauf des Prozesses dargestellt: „Sie haben dem Geschädigten ein Klebeband über den Mund geklebt. Viele bekommen in dieser Situation Panik, manche müssen erbrechen. Überlegen Sie, wo das dann hingeht. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können.“

Zekeriya Y. habe man schon am ersten Prozesstag deutlich angemerkt, „dass es schwer auf den Schultern lastet, was passiert ist und was Ihnen bevorsteht“. Auch bei ihm liege ein Täter-Opfer-Ausgleich vor, was das Gericht veranlasst, einen minder schweren Fall anzunehmen. Zudem wertet die Kammer Y.s umfangreiches Geständnis positiv, das er im Bewusstsein abgegeben habe, dadurch möglicherweise eine höhere Strafe zu erhalten. „Ihre Ehrlichkeit ehrt Sie, aber das Ganze eskalierte auch wegen Ihres Verhaltens“, kommt der Richter auf den Schlag mit der Pistole zu sprechen.

„Ich hoffe, dass Sie aus dieser Verurteilung für sich selbst die nötigen Schlüsse ziehen“, wendet er sich an alle Angeklagten. Oft werde angenommen, dass eine Haftstrafe zur Besserung führe, „aber ob Sie geläutert herauskommen, ob Sie etwas mitnehmen, ist allein Ihre Entscheidung.“

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärten Zekeriya Y. und Kassem A. über ihre Verteidiger, dass sie das Urteil annähmen und auf Rechtmittel verzichteten. Mohamed B. wollte sich dahingehend noch nicht äußern. (kako)