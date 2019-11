Mannheim.Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen ein Hochhaus an der Neckarpromenade in Mannheim zum Teil geräumt, nachdem dort Rauch aus dem Müllschacht in die einzelnen Wohnungen gedrungen war. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden bislang 110 Anwohner von den Einsatzkräften aus dem Wohnhaus gebracht.

In einer Pressemitteilung gab die Stadt Mannheim bekannt, dass es gegen 5 Uhr zu einer Verpuffung in dem Müllabwurfschacht gekommen war. Durch die Wucht der Verpuffung wurde im Inneren des Gebäudes eine Wand zerstört. Teile des Wohnhauses sind verraucht. Nach ersten Angaben wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Verletzter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Stand muss das Gebäude wohl nicht komplett evakuiert werden, teilte die Stadt Mannheim mit. Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer in dem Müllabwurfschacht zu löschen. Darüber hinaus sind rund 60 Sanitäter und Polizeikräfte sowie ein Notfallseelsorgeteam an der Neckarpromenade. Der Einsatz wird sich voraussichtlich über mehrere Stunden hinziehen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Bereits im Juli hatte es im Müllschacht eines Hochhauses an der Neckarpromenade gebrannt (Wir berichteten). Die 550 Bewohner konnten erst mehrere Tage nach dem Feuer in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Sachverständigen gehen bislang davon aus, dass möglicherweise ein heißer Gegenstand, der achtlos entsorgt worden war, das Feuer im Juli entfachte. (pol/onja)