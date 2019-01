Rauch über Gemeindehalle

An einer Gemeindehalle in Wallstadt ist gestern am frühen Mittwoch Rauch aufgestiegen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Rauch gegen 8 Uhr von der Kita in der Römerstraße aus bemerkt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass eine Störung des Heizungsbrenners den Kamin der nahegelegenen Gemeindehalle zu stark befeuerte. Während des Einsatzes befanden sind keine Kinder in der Einrichtung, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand auch kein Sachschaden, heißt es. Die Räume der Kita wurden gelüftet, die ankommenden Kinder in einem Nachbargebäude untergebracht. red/lok

