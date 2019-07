Rauch versperrte Fluchtweg

Es ist eine gescheiterte Flucht, von der der Mann erzählt: „In meiner Wohnung war Rauch, aber ich wusste nicht, was los war.“ Er lebt in der Neckarpromenade 15. Am vergangenen Montag hatte dort ein Müllschacht gebrannt. Alle 550 Bewohner mussten evakuiert werden. Seinen Namen möchte der Mann nicht in den Medien lesen.

„Auch auf dem Balkon war das Feuer zu riechen. Mit einem nassen Handtuch habe ich mich einigermaßen geschützt.“ Aber wie sicher war der Aufenthalt in der Wohnung? „Sollte ich besser raus?“ Er holte nochmals tief Luft, ging raus in den Hausflur – nur dort war alles noch verqualmter. „Ich kam bis zur Tür, auch der Fluchtweg dahinter war dick verraucht. Da musste ich mich entscheiden, ob ich weitergehe oder umkehre.“ Mit seiner Atemluft in der Lunge wäre er sicher wieder zurück in seine Wohnung gekommen. Aber, „hätte sie auch gereicht, wenn ich weitergehe und später umkehre? Nicht dass ich irgendwann bewusstlos umfalle und dann ersticke. Ich wusste ja nicht, wie weit der Fluchtweg verqualmt war.“ Er ging zurück in seine Wohnung.

„Dort saß ich in der Falle. Ich wusste, dass ich jetzt keine Kontrolle mehr über mein Leben habe, ich bin dem Schicksal ausgeliefert. Das war ein komisches Gefühl zwischen Angst um das Leben und Panik.“ Es ging noch einmal gut, später am Nachmittag war der Rauch verzogen, nur noch leichter Qualm lag in der Luft, als sich die Feuerwehr zur Evakuierung entschied.

Video Lokales Mannheim: Brand in Müllschacht in Neckarpromenade - Gebäude verqualmt Mannheim, 08.07.2019: Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Müllschacht der Mannheimer Neckarpromenade am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Das berichteten Polizei und Feuerwehr. Mannheim, 08.07.2019: Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Müllschacht der Mannheimer Neckarpromenade am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Das berichteten Polizei und Feuerwehr.

„Wir wussten nicht, wie es sich entwickelt“, erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Klaus Sieber. „Da müssen wir die Gesamtsituation berücksichtigen, ob wir zuerst evakuieren oder zuerst den Brand bekämpfen.“ Die Leute sollten zunächst in der Wohnung bleiben, „das ist im Katastrophenfall noch der sicherste Ort.“ Auf dem Balkon gibt es Luft, die Eingangstüren würden den Rauch abhalten und seien feuerhemmend, „die Wohnung bleibt rauchfrei“. Warum dennoch Rauch und Rußpartikel in die Wohnungen dringen konnten, versteht Sieber nicht: „Normalerweise sollte das nicht passieren.“

Es war nicht die einzige Brandschutzmaßnahme, die an dem Tag nicht funktionierte. „Am Anfang war der spezielle Feuerwehraufzug nicht benutzbar“, sagt Sieber: „Aufzüge dürfen im Brandfall generell nicht benutzt werden, da besteht Lebensgefahr. Auch wir benutzen die nur mit Atemschutzgeräten.“ Doch genau darin liegt das Problem: „Hier sind die Aufzüge der erste Rettungsweg“, wie Sieber erklärt. Nicht nur, dass die im Brandfall nicht benutzt werden dürfen, wie in und vor den Fahrstühlen auf Schildern zu lesen ist, „die Fahrstühle fahren beim Auslösen des Feueralarms automatisch in den Keller und bleiben dort.“ Damit ist der erste Rettungsweg schon nicht mehr nutzbar.

Undichte Brandschutztüren

„Alle Gebäude müssen heute über einen zweiten Rettungsweg verfügen“, führt Sieber weiter aus. In der Neckarpromenade ist dies der grün ausgeschilderte Fluchtweg, der über einen Balkon ins Treppenhaus führt. Doch genau an diesem Fluchtweg liegt der Raum für den Müllschlucker. Und dort qualmte es aus Mauerritzen, Steckdosen und auch aus fingerbreiten Ritzen der Brandschutztüren – so kam der Qualm direkt vom Müllschlucker in den Fluchtweg. Damit war neben dem ersten auch der zweite Rettungsweg versperrt. „Auch das hätte so nicht passieren dürfen“, so der Kommentar von Sieber. Denn die mit Prüfsiegeln versehenen Brandschutztüren hätten eigentlich den Rauch abhalten müssen, das entspricht dem heutigen Standard. „Es ist wie immer: Wenn es doof wird, kommt noch was dazu.“ Sieber lobt die Kooperation mit der Hausverwaltung: „Die haben uns unterstützt, wo es ging.“ Und er sieht auch Positives in dem Unglück: „Wir werden uns jetzt Gedanken über die Grundstruktur machen müssen und uns überlegen, wie wir das in Zukunft besser und sicherer machen können.“

Mit Holzkeilen werden derzeit alle Türen offen gehalten, damit der beißende Brandgeruch aus dem Haus geht. In den oberen Etagen dienen dienen Feuerlöscher als Türhalter. Auch dies, so Sieber, verstößt gegen die Brandschutzverordnung.

