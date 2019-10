Rauchentwicklung im Schaufenster

Im Karree Mannheim (K 1, Innenstadt) hat am Montag ein Bildschirm in einem Schaufenster Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte beschäftigt. Angaben der Polizei zufolge hat ein Passant gegen 14.15 Uhr Streifenpolizisten auf einen offenbar brennenden Bildschirm aufmerksam gemacht. Von diesem Gerät in einer Größe von sechs mal drei Meter war eine Rauchentwicklung festzustellen. Ein Gebäudeteil des Karrees wurde vorsorglich geräumt. Elektriker im Anwesen trennten laut Polizei den Bildschirm von der Stromversorgung und wurden im Anschluss wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr baute Teile des Bildschirms aus und lüftete das Anwesen. Während des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen und Behinderungen des Straßenverkehrs. pol/jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019