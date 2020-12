Raucher von E-Zigaretten gesucht

In einer gemeinsamen wissenschaftlichen Studie untersuchen Forscher am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim, der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg sowie der Universität zu Köln das Abhängigkeitspotenzial der E-Zigarette. Hierzu werden Freiwillige gesucht, die zwischen 18 und 65 Jahren alt sind, keine körperlichen oder psychischen Erkrankungen haben und täglich zur E-Zigarette greifen. Menschen, die zusätzlich Tabakzigaretten rauchen, können ebenfalls teilnehmen. Zudem sollte die Teilnahme an einer MRT-Untersuchung möglich sein. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Interessenten wenden sich an die Mitarbeiter der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am ZI, Telefon 0621/17 03-63 76 (Studienanrufbeantworter) oder per E-Mail an evape@zi-mannheim.de. red

