Raufelder-Verein lobt Preis 2021 aus

Die Bewerbungsfrist zum Wolfgang-Raufelder-Preis für Umweltschutz läuft ab sofort bis zum 28. Februar kommenden Jahres. Dies teilte Alexander Müller vom Vorstand des gleichnamigen Vereins mit. In Erinnerung an den Landtagsabgeordneten, Stadtrat und Naturschützer Wolfgang Raufelder (1957-2016, kl. Bild) zeichnet der mit 5000 Euro dotierte Preis Projekte aus Natur- und Umweltschutz, Stadtökologie, Mobilität und Energie aus, die im Sinne Raufelders für Ökologie und Nachhaltigkeit vorbildlich sind.

Verleihung alle zwei Jahre

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Die Verleihung erfolgt auf der Grundlage einer eigenen Bewerbung oder auf Vorschlag Dritter. 2021 sollen Einzelpersonen, Initiativen und Vereine, die sich mit Projekten in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz in der Metropolregion Rhein-Neckar besonders engagieren, ausgezeichnet werden. Dabei muss entweder der Durchführungsort des Projekts oder der Sitz des Projekt-Initiators in Mannheim sein. Müller: „Reine Konzepte können nicht berücksichtigt werden.“

Bei der Höhe des Preisgeldes von 5000 Euro behält sich die Jury zudem vor, im Falle von gleichwertigen Bewerbungen den Preis auf bis zu zwei Preisträger aufzuteilen. Der Betrag soll dann in das prämierte Umweltprojekt fließen. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021. Die Preisverleihung findet dann Mitte Juli statt. Als erste Preisträger wurden 2019 die beiden Projekte Lama – Lastenrad Mannheim und Mikrolandwirtschaft ausgezeichnet.

Laut Alexander Müller ist die Voraussetzung für eine gültige Bewerbung beziehungsweise einen gültigen Vorschlag die fristgemäße Einreichung des vollständig ausgefüllten Bewerbungsformulars bis zum 28. Februar 2021. Müller: „Als Anlage wünschen wir uns eine aussagekräftige, überzeugende Vorstellung des Projekts, die Form bleibt den Bewerbern überlassen. Video, Text, Fotos – alles ist gern gesehen.“ lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020