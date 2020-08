Raumgestalter mit Wurzeln in der Region

Für manchen können sie gar nicht hoch genug sein – nicht, weil sie selbst so klein sind, sondern weil sie sich gern über andere erheben. Die Rede ist von Stühlen, denen Wolfgang Freisberg eine Sammlung in der Pfalz gewidmet hat. In Mühlheim-Obrigheim versammelte der Designexperte Sitzgelegenheiten für Aufrechte oder Selbstdarsteller – durch alle Stile und Zeiten.

Am gestrigen Mittwoch ist der Inneneinrichter, Jahrgang 1932, nun verstorben. Dort, wo er ein altes Pfarrhaus mit Garten in das heimliche Design-Zentrum der Pfalz verwandelt hatte. Denn was er hier zusammenbrachte, war nichts weniger als ein Parforceritt durch die Designgeschichte: Mit Stühlen von Walter Gropius, Karl Friedrich Schinkel oder Mies van der Rohe, die zeigten, dass jede Zeit ihre eigenen Materialien und Formen hat.

Firmensitz in Ludwigshafen-Oppau

Der Sohn eines Polsterers hatte nach dem Krieg den Familienbetrieb in Ludwigshafen-Oppau übernommen. Und schnell klar gemacht, dass mit ihm alles anders werden würde – zunächst optisch. Freisberg ließ am Firmensitz alle Fenster herausgeschlagen und durch rahmenloses Glas ersetzen, die Fassade wurde dunkel gestrichen. Den Ludwigshafenern dämmerte, dass an ihrer Edigheimerstraße 7 ein etwas anderer Geschäftsmann das Ruder übernommen hatte.

Und sie sollten recht behalten: Fortan sorgte Freisberg (nicht zuletzt mit seinem Geschäft in Mannheim) dafür, dass internationales Design in der Rhein-Neckar-Region seinen Platz bekam. Dass Max Bills funktionaler Ulmer Hocker nicht in seiner Sammlung fehlte, hatte auch mit seinem Lebensweg zu tun – die Hochschule für Gestaltung in Ulm, die an die klare Formensprache des Bauhauses anknüpfen wollte, beeinflusste auch ihn. Dazu Avantgardisten wie Joe Colombo oder Dieter Rams, mit dem ihn eine lange Zusammenarbeit verband. Freisberg gründete den Verband Creativer Inneneinrichter mit, wurde Mitglied im Deutschen Werkbund und unterrichtete an der Fachschule für Gestaltung in Ludwigshafen. Befreundet war er mit dem Mannheimer Architekten Helmut Striffler.

Wie aber findet man für sich das richtige Design? Seine Antwort auf solche Fragen war immer einfach: „Lassen Sie alles Überflüssige weg.“

Möbel sollten für ihn keine Prestige- oder Statussymbole sein. Damit der Mensch Platz hat, „um sich zu leben“. Sein Lieblingsstuhl? Ein Thonet. Aus Holz. Und sehr schlicht. aki (Bild: privat)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020