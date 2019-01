Raus aus der Welt der Stille

Aldo kann es kaum noch erwarten: Am Dreikönigstag reist der bolivianische Junge mit Betreuern nach St. Wendel zur Reha-Klinik Bosenberg, wo der Sprachprozessor seiner Innenohrprothese aktiviert wird. Operateur Jérôme Servais von der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) will dabei sein, wenn der taube Siebenjährige erstmals Geräusche hört. Engagierte Menschen und Spenden haben ermöglicht, dass Aldo schon bald die Welt der Stille hinter sich lässt.

„Er verständigt sich mit Händen, Füßen, Mimik und Gesten“, erzählt Stefanie Kleppe, die aus Jena stammt, aber in La Paz lebt. Die Psychologin koordiniert in der Millionenstadt den Freiwilligendienst für die „Fundación Arco Iris“, übersetzt „Regenbogen-Hilfswerk“.

Gegründet von Geistlichem

Gegründet und aufgebaut hat die Organisation der inzwischen 80-jährige deutsche Pfarrer Josef Neuenhofer. In einem jener Heime, die Straßenkindern ein Zuhause und obendrein Zukunft geben, ist Stefanie Kleppe dem Jungen ohne Hörvermögen – und deshalb ohne Sprache – begegnet. Nicht nur sie bewegt Aldos massiv ins Alltagsleben eingreifende Behinderung – auch „Padre José“, wie der Schwarzwälder Geistliche in La Paz heißt. Er nahm mit „Artemed“, einer Stiftung der deutschen Artemed-Klinikgruppe, Kontakt auf.

Als Marius Contzen, Chefarzt für Intensivmedizin und Anästhesie am Bensheimer Heilig-Geist-Hospital, bei einem Vortrag, den Josef Neuenhofer über „Arco Iris“-Projekte hielt, von Aldo erfuhr, ließ ihn dessen Schicksal nicht mehr los. Der Mediziner beschloss, alles daran zu setzen, dass der ohne Familie aufwachsende taube Junge eine elektronische Hörprothese, Cochlea Implantat genannt, bekommt. „Ich nutzte alte persönliche Kontakte zum Klinikum – insbesondere zur HNO“, erzählt der promovierte Facharzt, der viele Jahre an der UMM tätig war.

Neben einem erfahrenen Operateur galt es auch finanzielle Unterstützer zu gewinnen: Die „Artemed-Stiftung“ übernahm die Kosten der Flüge. Das Klinikum erklärte sich zu einer Operation bereit. Der auf Cochlea-Implantate spezialisierte Hersteller „Advanced Bionics“ stellte teure Hightech-Geräte zur Verfügung. Außerdem stiftete die Bonsenberg-Reha-Klinik den Nachsorge-Aufenthalt. Anhand von MRT-Aufnahmen wusste Jérôme Servais, dass eine frühkindliche Hirnhautentzündung bei Aldo die Windungen beider Hörschnecken verknöchert hat – weshalb bolivianische Kliniken einen Eingriff scheuten.

Dass sich das Einsetzen der Innenohrprothese so schwierig gestalten würde, damit hat der Leiter des UMM-Hörzentrums allerdings nicht gerechnet. Statt der geplanten zwei Stunden dauerte die Operation in dem nicht ganz so geschädigten linken Ohr fast vier Mal so lang. Glücklicherweise lief alles glatt, blieben nachträgliche Komplikationen aus. Weil das Implantat einige Wochen einheilen musste, hat Aldo bei mehreren Gastfamilien gewohnt, etwa in Jena bei den Eltern seiner deutschen Betreuerin. Über Weihnachten lud ihn der Bensheimer Chefarzt zu sich ein. Marius Contzen: „Das Plätzchenbacken mit meiner Frau und die Bescherung in der Familie hat er besonders genossen.“

Später Eingriff

Noch lebt der Siebenjährige in völliger Stille. Wenn nächste Woche der außerhalb des Ohres getragene Sprachprozessor angebracht und aktiviert wird, kann er erstmals Geräusche vernehmen. Bis sich daraus Worte und später Sätze oder auch Melodien entwickeln, ist es ein langer Weg. Und der dürfte für Aldo besonders mühsam und trainingsreich sein, weil nur das linke Ohr operiert werden konnte – und dies sehr spät. Üblicherweise bekommen taube Kinder bereits vor dem Spracherwerb Cochlea-Implantate eingesetzt. Gleichwohl ist Jérôme Servais zuversichtlich, dass der kleine Patient zumindest lernen wird, wahrgenommene Töne zu unterscheiden und mittels Worten zu kommunizieren. „Ich traue dem aufgeweckten Jungen zu, auch mehr zu erreichen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.01.2019