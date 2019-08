Rauschmittel in Wohnung gebunkert

Gleich zwei Männer müssen sich ab dem heutigen Mittwoch vor dem Landgericht Mannheim wegen vergleichbarer Vorwürfe verantworten. In beiden Prozessen, die jeweils um 9 Uhr vor der vierten und der fünften Strafkammer beginnen, geht es um den „Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“.

Im ersten Fall werfen die Ankläger einem 1991 geborenen Mann vor, „zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 22. Februar“ 570 Gramm Marihuana sowie neun Gramm Amphetamin „zum gewinnbringenden Weiterverkauf erworben“ zu haben. Das Amphetamin und 25 Gramm Marihuana habe er in der Folgezeit an einen Abnehmer verkauft. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 22. Februar habe man 540 Gramm Marihuana und eine Schreckschusspistole gefunden. Der Prozess soll am 11., 17. und 19. September fortgesetzt werden.

Im zweiten Fall soll der 1990 geborene Angeklagte Ende Oktober/Anfang November 2018 in Mannheim rund 100 Gramm Marihuana an einen damals 17 Jahre alten Abnehmer verkauft haben. Bei einer Durchsuchung am 13. März seien 237 Gramm Marihuana, 14 Gramm halluzinogene Pilze, 25 Gramm Amphetamin, zwölf Ecstasy-Tabletten, 55 Gramm Ketamin sowie eine teilgeladene Schreckschusswaffe und eine Gasdruckpistole gefunden worden. Fortsetzungstermine sind am 2., 4., 9. und 11. September. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019