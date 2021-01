Razzia auf Baustellen

Bei einer Baustellen-Razzia auf dem Lindenhof und in Käfertal haben Polizei und Zoll am Donnerstag gemeinsam mehr als 100 Personen kontrolliert. Dabei ging es nicht nur um die Überprüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die Beamten kontrollierten auch, ob die aktuellen Corona-Regeln eingehalten werden. Bei der Aktion, an der 70 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurden unter anderem neun Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen festgestellt.

Federführend war bei der Razzia der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt sowie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe, beteiligt war auch die Stadt Mannheim. Die neun Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen werden durch die Polizei weiterverfolgt, der Zoll führt die Ermittlungen gegen die entsprechenden Arbeitgeber. Darüber hinaus wurden vier Personen wegen der Nichteinhaltung der geltenden Hygienevorschriften mündlich verwarnt. Sie trugen eine mangelhafte Mund-Nasen-Bedeckung. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021