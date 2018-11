Razzia gegen den Drogenhandel in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Die Polizei ist in Mannheim mit mehreren hundert Beamten zu einer umfassenden Razzia in der Drogenszene ausgerückt. Von den Kontrollen betroffen waren am Mittwochabend verschiedene Gaststätten vor allem rund um den Murnauplatz (K2, K3), sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Die Aktion der Kriminaldirektion Heidelberg sei ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Stadt. Die Polizeidirektion Mannheim habe gesicherte Erkenntnisse, dass in diesem Bereich der Innenstadt vor allem von Nordafrikanern Rauschgift angeboten und an einen unbestimmten Kundenkreis vertrieben werde. „Wir wollen wissen, wer sich in diesem Bereich hier aufhält“, sagte der Polizeisprecher. Auch solle weiteren Straftaten entgegengewirkt werden.

Einzelheiten zu dem Erfolg der Razzien werde man am heutigen Donnerstag mitteilen.