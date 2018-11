Razzia gegen Drogenhandel in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Die Polizei ist in Mannheim mit mehreren hundert Beamten zu einer umfassenden Razzia in der Drogenszene ausgerückt. Von den Kontrollen betroffen waren am Mittwochabend Gaststätten vor allem rund um den Murnauplatz (K2, K3).

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden im Rahmen der Razzien 119 Personen in vierzehn Gaststätten kontrolliert. Der Polizeieinsatz begann am Mittwochabend und endete in der Nacht zum Donnerstag.

16 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Dabei ging es unter anderem um Besitz und Kauf von Drogen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verdacht des illegalen Glückspiels sowie Urkundenfälschungen.

Die Aktion sei ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Stadt. Die Polizeidirektion Mannheim habe gesicherte Erkenntnisse, dass in diesem Bereich der Innenstadt vor allem von Nordafrikanern Rauschgift angeboten und an einen unbestimmten Kundenkreis vertrieben werde. „Wir wollen wissen, wer sich in diesem Bereich hier aufhält“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Auch solle weiteren Straftaten entgegengewirkt werden.

Während des Einsatzes waren Bereiche rund um den Murnauplatz nicht befahrbar, es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion dauern an.