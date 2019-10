Razzia in der Neckarstadt: „Viele haben Angst, das ist nicht normal“

„Wir rechnen nicht mit Festnahmen, aber mit Erkenntnissen für spätere Ermittlungen. Wir schauen uns die Leute komplett an“, sagt Polizei-Pressesprecher Norbert Schätzle kurz vor Beginn einer Razzia in der Neckarstadt-West. Mehr als 140 Beamte sind am Donnerstagabend im Einsatz, kurz nach 19 Uhr erfolgt der gleichzeitige Zugriff in vier Gaststätten in der Mittel-, Luther- und Langstraße: Gäste

