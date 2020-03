Razzia in der Neckarstadt-West

Unterstützt von knapp 60 Polizisten haben Mitarbeiter der Stadt eine Problemimmobilie in der Neckarstadt-West kontrolliert. Dabei trafen sie am Mittwochabend in dem Mehrfamilienhaus in der Elfenstraße 27 Menschen an, hauptsächlich osteuropäischer Herkunft. Dort gemeldet waren nur vier von ihnen. Bei der Überprüfung ergaben sich zwei Verdachtsfälle auf illegale Prostitution. In zwei weiteren Fällen wird nun wegen Mietwucher ermittelt. Aus baurechtlicher Sicht glich das Haus einem Beherbergungsbetrieb, eine Erlaubnis dafür lag nicht vor.

„Wenn hier der illegalen Prostitution nachgegangen wird und Kinder bzw. Jugendliche nebenan spielen, dann können wir das nicht tolerieren“, so der Leiter der Konzeption Sichere Neckarstadt, Kriminalrat Christopher Weselek. Gleiches gelte für menschenunwürdige Umstände, unter denen Zimmer zu horrenden Preisen vermietet würden. sma

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020