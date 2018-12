Reaktion auf Verhalten des Landes

Bühne frei heißt es am morgigen Donnerstag, 13. Dezember, in der Freien Interkulturellen Waldorfschule (FIW) in der Neckarstadt. Sänger Rolf Stahlhofen und sein Keyboarder Toni Farris kommen um 19 Uhr in die Maybachstraße 16 am Neuen Meßplatz, um die FIW tatkräftig zu unterstützen. Ziel des Benefizkonzerts ist es, 1538 Euro einzuspielen. Dieser zusätzliche Betrag ist der Freien Interkulturellen Waldorfschule (FIW) in der Neckarstadt deshalb entstanden, weil das Kultusministerium Baden-Württemberg die landesweite Deutsch-Abschlussprüfung für Realschulen vom 18. auf den 27. April verlegt hatte. Deshalb musste auch ein Sozialprojekt in Istanbul verschoben werden, dadurch entstanden die höheren Kosten – auf denen die Mannheimer Schule sitzenblieb. Das Land weigerte sich, den Betrag zu erstatten, der „Mannheimer Morgen“ berichtete darüber.

Die Entscheidung stieß bei Lesern dieser Zeitung auf großes Unverständnis, unter anderem bei Rolf Stahlhofen. In einer Spontanreaktion entschloss sich der Musiker, der ab Mitte der 90er Jahre mit den Söhnen Mannheims zusammenarbeitete, der FIW zu helfen. Die Waldorfschule nahm das Angebot gerne an und hofft nun, den Fehlbetrag durch Spenden der Konzertbesucher einzuspielen. Morgen wird auch die frühere Schülerin Delina Kühn einen Auftritt haben, außerdem erzählt Rolf Stahlhofen über seinen Werdegang. Die ehemaligen Zwölftklässler berichten von ihrem Sozialprojekt in Istanbul. Schüler der siebten Klasse versorgen die Besucher mit Getränken und Fingerfood. bhr

