Reaktionen auf die Nachricht über Bußgelder

Der Gesamtelternbeirat der Stadt Mannheim hat sich in einer Mitteilung entsetzt gezeigt. Er hält die Maßnahme, die das Ordnungsamt beziehungsweise die Schüler über die vier Jugendlichen verhängt hatte, für überzogen. „Wir appellieren an die Schulleitung, zukünftig angemessen zu reagieren.“ Man gehe davon aus, dass das ein einmaliger Fehler war. „Wir und der Landeselternbeirat unterstützen die Forderungen der ,Fridays for Future’-Bewegung.“ Auch im Bildungsausschuss der Stadt wurde das Thema diskutiert. Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb kritisierte, dass das Land den Schulen keine klare Handlungsempfehlung gegeben hat.

Der Schulleiter des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, Roland Haaß, sagt, noch würde seine Schule anders mit den „Fridays for Future“-Demonstranten umgehen. „Wir handhaben das noch mit pädagogischen Maßnahmen.“ Inhaltlich sei er gleicher Meinung wie die Schüler. „Aber das Ganze bringt uns in ein Dilemma, weil wir auf die Einhaltung der Schulpflicht pochen müssen.“ Würde er herausfinden, dass ein Schüler nur vorgibt, auf den Freitagsdemos zu sein, würde auch er mit Bußgeldern maßregeln.

Daneben haben sich mehrere Leser beim „MM“ gemeldet, die das Bußgeld der Schüler bezahlt hätten. „Ich würde die vier von den Bußgeldern betroffenen Familien gerne unterstützen. Ich bin bereit dazu, die zirka 350 Euro komplett zu übernehmen. Mir liegt die Zukunft unserer Welt am Herzen und ich unterstütze gerne die Schüler“, schrieb einer der Leser zum Beispiel. jor/bhr

