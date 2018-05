„Rechte werden deutlich gestärkt“

Anzeige

Was passiert mit meinen persönlichen Daten? Wie kann man sich vor Missbrauch schützen? Heute tritt eine neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die jeden – somit auch die Leser dieser Zeitung – betrifft. Im Interview erklärt der Datenschutz-Beauftragte der Dr.-Haas-Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, was Leser beachten müssen – und was auf sie zukommt.

Herr Volkmer, ab heute greift die neue Datenschutz-Grundverordnung. Was bedeutet das?

Christian Volkmer ist geschäftsführender Inhaber der Projekt 29 Unternehmensgruppe in Regensburg, die mehr als 3300 Mandate als externe Datenschutzbeauftragte hält. Volkmer ist zudem externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Dr.-Haas-Mediengruppe, zu der auch die Zeitungen „Mannheimer Morgen", „Südhessen Morgen", „Bergsträßer Anzeigen, „Fränkische Nachrichten", „Schwetzinger Zeitung" und „Hockenheimer Tageszeitung" gehören.

Christian Volkmer: Es gibt nun eine komplett neue Regelung zum Datenschutz.