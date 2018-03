Rechtsgespräch endet ergebnislos

Anzeige

Im Drogenprozess vor dem Mannheimer Landgericht ist am gestrigen zweiten Verhandlungstag der Versuch misslungen, das Verfahren mit einer Verständigung zwischen den Beteiligten abzukürzen. „Ein Rechtsgespräch mit den Richtern hat zu keinem Ergebnis geführt“, sagte dem „MM“ Thomas Dominkovic, der Anwalt des Hauptangeklagten. Die Vorstellungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigern hätten zu weit auseinandergelegen. Vor Gericht stehen seit Dienstag vier Männer im Alter zwischen 31 und 42 Jahren, denen „bandenmäßiges Handelstreiben mit Betäubungsmitteln“ vorgeworfen wird (wir berichteten). Sie sollen Cannabis-Plantagen betrieben und im großen Stil Marihuana und Amphetamin verkauft haben. Am Freitag um neun Uhr wird der Prozess fortgesetzt. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage vorgesehen, der letzte am 4. Juni. sma