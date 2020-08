„Reden wir unseren Jungbusch nicht schlecht“

Wenn sich fast 80 Frauen und Männer bei hochsommerlichen Temperaturen an einer öffentlichen Diskussion beteiligen, muss die Not groß sein. Tatsächlich geht es an diesem Abend auf dem Quartiersplatz des Stadtteils Jungbusch um einen klassischen Großstadtkonflikt. Bewohner des hippen Ausgehviertels stören sich daran, dass hier zahlreiche Menschen lautstark feiern. „Und das nicht nur an den Wochenenden“, wie ein Anwohner klagt.

Die Christdemokraten haben das Thema aufgegriffen und unter dem Slogan „Kippt der Jungbusch? Corona, Partyszene, Lärm und Müll“ zum Gespräch eingeladen. Den Anfang macht CDU-Stadtrat Chris Rihm. Er berichtet entrüstet von den Eindrücken, die er bei einem abendlichen Besuch des Ausgehviertels gewonnen habe. Der Blick auf die vielen feierwütigen Frauen und Männer sei „erschreckend“ gewesen.

Wie sich so die coronabedingten Abstandsregeln einhalten lassen, sei ein Rätsel. Zum anderen habe ihn die Masse an Müll „schockiert“, klagt Rihm, der bei der Landtagswahl für seine Partei im nördlichen Wahlkreis 35 antritt. „Der Jungbusch ist aber nach wie vor ein Wohngebiet“, fügt er an diesem Donnerstagabend hinzu. Notfalls müsse man über ein Alkoholverbot und strengere Regeln nachdenken, wird er später fordern. Während Rihm für Härte plädiert, tritt sein Parteifreund Thomas Hornung moderat auf. „Wir wollen ja nichts schlecht reden“, betont er. Erfreulich sei, dass der Stadtteil so beliebt bei jungen Menschen ist. Auch dass es auf dem Quartiersplatz lebendig zugehe, sei positiv. Aber man müsse sehen, dass die Mischung aus Alkohol, dem Zusammenkommen verschiedener Jugendszenen und permanente Ruhestörungen die Gefahr von Konflikten – siehe Stuttgart oder Frankfurt – erhöhen könnten.

Bitte kein Exzess mehr

„Wir wollen nichts herbeireden, aber die Gefahr ist real“, fügt der Stadtrat hinzu. Bei manchen Anwohnern kommt das gut an. Am Quartiersplatz werde heftig dem Alkohol zugesprochen, immer wieder schlage Feierlaune in Aggressivität um, sagt eine Frau unter dem markanten Dach des Quartierplatzes.

Hinzu kämen Auto-Poser, die mit leistungsstarken und getunten Autos unnötig Runden im Viertel drehen, schimpft ein Mann, der eigenen Angaben zufolge in der „Kauffmannmühle“ wohnt. Manche Bewohner des Gebäudes würden den Kauf ihrer teuren und schicken Lofts angeblich mittlerweile bereuen. Er selbst sei ein „Jungbusch-Fan“. Feiern ist okay, aber bitte keine Exzesse, lässt sich seine Haltung auf einen Nenner bringen. Geht es zu Beginn bei fast 30 Grad Hitze zunächst noch um Corona und die Furcht vor Gewalt, verengt sich die Diskussion zunehmend auf das Thema Ruhestörung.

Polizeipräsident Andreas Stenger und der Abteilungsleiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, Harald Born, betonen den meist friedlichen Charakter der Hedonisten im Jungbusch. Weder sei das Viertel in den vergangenen Monaten als Corona-Hotspot aufgefallen, noch registriere man eine erhöhte Zahl von Straftaten.

Dass sich viele Menschen auf der Straße aufhalten, sei dem Umstand geschuldet, dass nur eine begrenzte Zahl von Gästen in Kneipen dürften. Indes hielten die meisten Menschen Abstand. Ansammlungen von mehr als 20 Personen seien mit Blick auf den Infektionsschutz untersagt, die meisten Gruppen feiernder Besucher würden diese Zahl mitnichten sprengen.

Die Polizei zeige mit zusätzlich 30 Kräften Präsenz, ermahne lautstarke Störer und greife bei kritischen Situationen ein, betont Stenger. Mit der Stadt befinde man sich in regelmäßigen Gesprächen. Falls eine entsprechende Verordnung aus dem Rathaus käme, würde die Beamten ein Alkoholverbot durchsetzen. Allerdings, so sagt er, verspreche das nur bedingt Erfolg. „Die Erfahrung zeigt, dass die Leute dann selbst ihren Alkohol mitbringen.“ Schwierig sei es Autoposern beizukommen. Die Ermittlungsgruppe „Poser“ sei aber im Jungbusch aktiv und ziehe regelmäßig Autos aus dem Verkehr. Harald Born von der Stadt bricht eine Lanze für die Menschen, die den Stadtteil vor allem in den Abendstunden bevölkern. Diese würden überwiegend friedlich feiern. Er selbst habe das bei Besuchen beobachten können. Wie überall gebe es auch im Jungbusch Krawallmacher. Man halte aber mit dem Ordnungsdienst dagegen.

Entlastung durch Verlagerung?

„Im Moment habe ich jedenfalls nicht den Eindruck, dass hier irgendetwas kippt“, meldet sich Quartiersmanager Michael Scheuermann zu Wort. Aber er sieht auch die Nöte der Anwohner und wirbt für einen Wandel. Ginge es nach ihm, würde sich die Partyszene vom Quartiersplatz ein paar hundert Meter weiter in das Hafengebiet verlagern. Das könne für Entlastung sorgen. Gleichwohl sei es wichtig, die offene und friedliche Atmosphäre im Jungbusch zu erhalten. Das früher berüchtigte Viertel habe sich zurückgekämpft und stehe mit einer Vielzahl an kulturellen und gastronomischen Angeboten auch für die urbane Attraktivität Mannheims. „Reden wir unseren Jungbusch nicht schlecht“, fordert Scheuermann.

