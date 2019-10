„Redet doch im Vorfeld mit uns“

Sauer ist er nicht, sagt Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City. „Überrascht“ – so drückt er es aus. Denn wenn es nach Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne, kl. Bild oben) geht, müssen Händler in der City künftig tiefer in die Tasche greifen. Es geht um die Nassreinigung des Bodenbelags. Eine entsprechende Vorlage von Kubala steht am kommenden Dienstag auf der Tagesordnung des Gemeinderats . Pro Meter Frontfläche sollen Händler und Anlieger jährlich 29,77 Euro zusätzlich bezahlen. Dagegen wehren sich die Händler.

„Es war uns ja bewusst, dass eine entsprechende Erhöhung der Gebühren kommen wird, und eine zusätzliche Reinigung auf den neuen Planken war explizit vom Handel gewünscht“, sagt Pauels auf Anfrage. „Allerdings empfinden wir diese Kosten als zu hoch.“ Rechnet man mit einer Frontlänge von 20 Metern, müssten Anlieger (also Händler, Gastronomen und Anwohner) eines Hauses zusammen 594 Euro zusätzlich im Jahr bezahlen. „Die Kosten selbst sind ja erst einmal nicht viel“, sagt Hendrik Hoffmann (kl. Bild unten), Vizepräsident des Handelsverbandes Nordbaden. „Wir sind aber mit der Qualität unzufrieden. Viele der umliegenden Akteure reinigen täglich die Fläche vor ihren Anwesen noch einmal selbst.“ Auch im Bereich Q6/Q7 auf dem Münzplatz bezahle Hoffmann, der auch Geschäftsführer des Einkaufszentrums ist, rund die Hälfte der Kosten, die von der Stadtreinigung anfallen, noch einmal obendrauf.

Stadt sieht Pflicht bei Händlern

„Was uns zusätzlich ärgert, ist dass wir in diesen Entscheidungsprozess nicht eingebunden wurden.“ Die Stadt erwarte von den Interessensvertretern des Handels eine Art Multiplikatoreneffekt. „Das bedeutet: Wir kommunizieren etwaige Änderungen an die Händler. So sind diese am Ende nicht überrascht oder verärgert.“ Mit einem Brief an die Bürgermeisterin bitten nun der Handelsverband Nordbaden und die Werbegemeinschaft Mannheim City darum, den Antrag zurückzuziehen.

Ein weiterer Punkt: „Auch das bisher angekündigte und mit uns abzustimmende Reinigungskonzept liegt bis dato nicht vor“, schreiben die Handelsvertreter in dem Brief an Kubala. Zudem hätte die Stadt schon vor der Auswahl der Steine auf den Planken wissen müssen, dass dieser Straßenbelag einen erheblichen Reinigungsaufwand mit sich bringt. Darauf habe der Handel hingewiesen. „Dass der Handel und die Anlieger jetzt den Preis für Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit der Verlegung des neuen Pflasters bezahlen soll, halten wir unter mehreren Aspekten für unsachgemäß.“ Daneben würde die Reinigung auch nicht sachgerecht durchgeführt, so Hoffmann – die Fugen könnten der Stärke der Reinigungsmaschinen nicht standhalten. Sein Appell: „Redet doch im Vorfeld mit uns. Hört auf uns. Und reinigt adäquat, wie man es für diesen Preis erwarten sollte.“

Die Stadt sieht die Händler jedoch in der Pflicht, wie sie am Freitag auf Anfrage mitteilte. „Gewerbetreibende und Einzelhandelsverband hatten bereits vor der Eröffnung der Planken zusätzliche Reinigungsmaßnahmen gefordert, dem ist die Abfallwirtschaft zügig nachgekommen, unter anderem mit der Nassreinigung. Diese zusätzlichen Maßnahmen wurden einhellig vom Handel begrüßt“, schreibt Kubala. Bisher würden diese Mehrkosten ausschließlich von der Stadt getragen. Eine solche städtische Leistung sei gebührenpflichtig und darum sollen zum 1. Januar 2020 die anteiligen Kosten auf die anliegenden Eigentümer umgelegt werden, heißt es weiter vonseiten der Verwaltung.

Zudem würde mit der Gebühr, die Händler künftig abgeben müssten, nur ein Zehntel des Aufwands umgelegt. „Die Gewerbetreibenden an den Planken profitieren von dem Mehr an Sauberkeit und die zusätzlichen Gebühren sind maßvoll und zumutbar.“ Den Antrag will Kubala auch nicht zurücknehmen. Die Beschlussvorlage sei bereits im Betriebsausschuss am 8. Oktober diskutiert worden und habe eine politische Mehrheit bekommen.

Überzeugt habe die Gemeinderäte dabei unter anderem das Argument der Gleichbehandlung mit Händlern in Q6/Q7, die an der dortigen Nassreinigung ebenfalls beteiligt würden. „Wir gehen demzufolge davon aus, dass die Beschlussvorlage im Gemeinderat auch eine Mehrheit erhält“, so Kubala.

Recht, Widerspruch einzulegen

Dass die Händler nicht eingebunden worden seien, dementiert die Stadt. „Wir sind mit dem Handel und seinen Interessensvertretungen im regelmäßigen Gespräch, sehr intensiv auch zum Thema Sauberkeit in der Innenstadt. Wie oben ausgeführt wurden die Reinigungsmaßnahmen einhellig vom Gewerbe begrüßt.“

Die Gebühren seien analog zur bestehenden Gehwegreinigungssatzung der Stadt festgesetzt worden. Jedoch sei ein solcher Beschluss Sache der politischen Gremien. Nichtsdestotrotz hätten alle Gebührenzahler das Recht, gegen einen Gebührenbescheid Widerspruch einzulegen.

