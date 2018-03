Referent für Kitas

Anzeige

Mannheim.Christian Seyboldt (Bild) ist neuer Fachreferent für Bildung bei der evangelischen Kirche. In dieser Funktion ist für deren Kitas zuständig. „Wir wollen das christliche Profil in unseren Kindertagesstätten stärken. Dabei sind uns zwei Schlüsselbegriffe wichtig: Freiheit und Vertrauen“, sagte Dekan Ralph Hartmann über die neu eingerichtete Fachstelle. „Kinder brauchen Freiheit, um ihre individuellen Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Und Kinder brauchen für ihren Lebensweg Vertrauen, dass sie von Gott gehalten und getragen sind.“

Seyboldt verstärkt als Fachreferent für Religionspädagogik das Kita-Team um Abteilungsleiterin Sabine Zehenter. Der gebürtige Erfurter, der früher einige Jahre als Förster arbeitete, hat Evangelische Religionspädagogik studiert. In Berlin, Eisenach und Heidelberg sammelte er vielfältige Erfahrungen im diakonischen Bereich und in kirchlichen Einrichtungen, unter anderem als Seelsorger bei der Berliner Stadtmission und zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer in einer diakonischen Einrichtung.

„Prägend sind für mich bis heute die Begegnungen während meiner Zeit als Seelsorger. Da war ich in Kinder- und Pflegeheimen genau so tätig wie in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen“, sagte Seyboldt.