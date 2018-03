Reformation nach Feierabend

Anzeige

Mannheim.Den Arbeitstag entspannt mit einem Museumsbesuch ausklingen lassen – das können Besucher in der Veranstaltungsreihe „Culture after Work – Kulturgenuss am Feierabend“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Nach dem Erfolg bei der „Päpste“-Ausstellung wird die Reihe jetzt fester Bestandteil des Programms des Museums. Einmal im Monat gewähren Ausstellungsexperten exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Museumsarbeit. In besonderem Ambiente beleuchten sie in kurzweiligen Talkrunden und speziellen Kurzführungen spannende Themen.

Immer der dritte Mittwoch im Monat ist für die Reihe reserviert. In diesem Jahr stehen Veranstaltungen rund um die Sonderausstellungen „Reformation!“ und „Mumien – Geheimnisse des Lebens“, aber auch Besuche der beliebten Ägypten-Schau oder der Präsentation „MusikWelten“ auf dem Programm. Dabei steht immer eine besondere Fragestellung im Mittelpunkt – von Methoden der Mumienforschung über Mäzenatentum bis hin zum Klimawandel im alten Ägypten.

Bis 20 Uhr geöffnet

Das Museum ist an diesen Abenden bis 20 Uhr geöffnet. Die Gespräche beginnen um 18.15 Uhr und die kurzen Themenführungen um 18.45 Uhr. Parallel ist der Einzelbesuch des Hauses unabhängig davon möglich. Ein Begrüßungsgetränk rundet den unterhaltsamen Abend ab. Die Winzergenossenschaft Schriesheim verwöhnt die Gäste mit edlen Tropfen. Der erste „Culture after Work“ findet am Mittwoch, 21. Februar, im Museum Zeughaus C 5 statt. Die beiden Kuratorinnen Viola Skiba und Katharina Bull widmen sich dem Thema Reformation. Die Ausstellung präsentiert die Reformation als junge Bewegung, die gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehrt. Diese Dynamik spiegelt auch die Gestaltung der Ausstellungsräume wider. Mehr als 90 kostbare Originale treffen auf Street Art-Elemente. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro – darin sind Ausstellungsbesuch, Talk, Kurzführung und Begrüßungsgetränk enthalten.