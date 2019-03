Regal-Schätze liegen Hans-Peter Heeg am Herzen

Am heutigen Vormittag will Hans-Peter Heeg wie immer bei „Bücher Bender“ Kunden beraten – sein 80. Geburtstag hält ihn davon nicht ab. Gefeiert wird abends im Kreise der Familie. „Ich fühle mich gesundheitlich tadellos und werde auch künftig halbtags arbeiten“, erklärt der Seniorchef der Traditionsbuchhandlung vor einigen Tagen im Gespräch. Ohnehin hat er seine Berufung zum Beruf gemacht. Das Aufstöbern bibliophiler Schätze samt Handpressendrucken liegt ihm besonders am Herzen. Sammler kennen seinen Glasschrank mit den besonderen Kostbarkeiten.

Schon zu Schillers Lebzeiten

„Zwei Familien – ein Erfolg“ titelte der „MM“, als „Bücher Bender“ anno 2000 stattliche 225 Jahre alt wurde. Ob Schiller den Laden, damals in C 1, 7, samt Mannheims erster Lesebibliothek kannte, ist nicht überliefert. Fest steht hingegen: Als der Sturm-und-Drang-Dichter zur legendären Uraufführung seiner „Räuber“ im Nationaltheater an Rhein und Neckar weilte, existierte bereits der von Heinrich Valentin Bender gegründete Buchladen.

Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich 1903, begann die Ära der jetzigen Inhaberfamilie Effelberger-Heeg. Der heutige Jubilar startete seine Berufslaufbahn 1956: Es war das Jahr, als Bundespräsident Theodor Heuss im Rosengarten den ersten deutschen Jugendbuchpreis verlieh. Hans-Peter Heegs in Heidelberg absolvierter Lehre folgten Wanderjahre bei den Großen der Branche – „da habe ich viel gelernt“. 1964 trat Heeg gemeinsam mit Ehefrau Inge als dritte Generation ins Geschäft ein, das bis heute im neoklassizistischen Gründerzeithaus O 4, 2 sein Domizil hat. Damals standen Bölls „Ansichten eines Clowns“ genauso auf der Bestsellerliste wie die „Hundejahre“ von Grass. Zum Team der inhabergeführten Buchhandlung gehören inzwischen Sohn Stefan und Tochter Sabine sowie deren Ehepartner, außerdem zehn Mitarbeiter. Auch jenseits von Lesen und der Pflege bibliophiler Schätze begeistert sich Hans-Peter Heeg für Künste – auf der Theaterbühne wie im Konzertsaal. Als überzeugter Rotarier engagiert er sich im Club Mannheim-Friedrichsburg.

Sinnliche Atmosphäre unerlässlich

„Bender“ kann sich rühmen, in Deutschland zu den 30 ältesten Buchhandlungen zu gehören. Und wie sieht der Seniorchef angesichts von Kettenläden und Versandhandel die Zukunft? Hans-Peter Heeg ist überzeugt: „Eine gut geführte Buchhandlung mit kompetenter Beratung wird immer ihren Platz haben.“ Während seiner über sechs Jahrzehnte währenden Berufslaufbahn hat der 80-Jährige erkannt: Zum Verkauf von Literatur gehört so etwas wie eine sinnliche Atmosphäre. Wenn Passanten erstmals das Traditionsgeschäft betreten und spontan erklären, „hier riecht es ja noch richtig nach Büchern“ , dann fühlen sich die Heegs in ihrer Geschäftsphilosophie bestätigt.

