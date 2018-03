Regale und Wände füllen sich jetzt

Anzeige

Soeben fertig geworden ist zum Beispiel, auch dank einer Spende von Kirsch, von Félix Vallotton das großformatige Gemälde „Le Modèle“ (Frau mit erhobenen Armen). Es wird künftig im „Meisterwerkesaal“ der Kunsthalle zu sehen sein. Das dank der Bangert-Stiftung restaurierte, gerahmte und verglaste kleine „Knabenbildnis Heinz“ des Mannheimer Malers Richard Stitzel, entstanden 1925, wird im Billing-Bau gehängt, um die von Mannheim aus geprägte Kunstepoche „Neue Sachlichkeit“ zu illustrieren. Und die von Wilhelm Lehmbruck geschaffene Bildnisbüste des Mannheimer Kunstsammlers und Baumwollfabrikanten Sally Falk, dank der „Freunde der Kunst“ gesäubert und überarbeitet, steht ab Juni in der Ausstellung „(Wieder-)Entdecken. Die Kunsthalle Mannheim zwischen 1933 und 1945” als Beispiel eines der Werke, die jüdische Mäzene einst der Kunsthalle gestiftet haben.

Denn über die Jahrhunderte fußt die Kunsthalle „auf großartigem bürgerschaftlichem Engagement“, so Herold dankbar. Das belegt auch die zum 40-jährigen Bestehen des Förderkreises vorgelegte Broschüre. 110 Werke mit einem Anschaffungswert von 2,8 Millionen Euro haben die Förderer dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, „Wertsteigerungen nicht mitgerechnet“, wie Eisenlohr betont. Während die Stiftung Kunsthalle nach Fertigstellung des Neubaus sich um Spenden für Großprojekte, Ausstellungen und wissenschaftliche Arbeit bemüht, werde der Förderkreis weiter den Schwerpunkt auf die Ergänzung der Sammlung legen, erklärte Eisenlohr. Ihr Stellvertreter beim Förderkreis, Bernhard Siegel, ist seit Jahresbeginn als Nachfolger des aus Altersgründen ausgeschiedenen Uwe Bleich auch Finanzvorstand der Stiftung. „Wir sind da eng verzahnt, arbeiten gemeinsam, nicht gegeneinander“, so die Vorsitzende.

Jüngste Entscheidung des Förderkreises ist ein Auftrag an die Künstlerin Susa Templin, deren Werk „indoor landscapes“ (Glasquader mit hinterleuchteten Bäumen) früher im Verbindungsgang vom Billing- zum (abgerissenen) Mitzlaffbau hing. Sie soll eine Arbeit „mit vergleichbarem Grundmotiv“, so Herold, für den Neubau schaffen.

Dort haben bereits zwei Arbeiten Platz gefunden, die der Förderkreis finanziert hat: Die riesige, raumfüllende Installation „The Refusal of Time“ von William Kentridge, 2012 auf der Documenta gezeigt, und „Sechs Teile, lokalisiert“ (2000) von Joseph Kosuth. Von den sechs Worten aus industriell gefertigter Neonschrift blinken aber derzeit zwei, eines ist ganz erloschen. Es lag zu lange im Depot, muss restauriert werden. „Am 1. Juni wird es homogen leuchten“, versprach Herold. Derzeit stehe das „Blinken auch ein bisschen für die Aufregung bei uns“, meinte sie augenzwinkernd.

Aber sie kommt gut voran. So ist das große, eigens angefertigte Regal für die Werkkunst-Schau inzwischen fast komplett bestückt. „Noch nie haben wir das in dieser Breite, in diesem Umfang gezeigt“, so Herold über die Sammlung kostbarer, kunstvoller Keramik, die ebenso auf den Förderkreis und Schenkungen von Gisela Freudenberg zurückgeht.

Nun geht für Herold und ihr Team die Arbeit im Billing-Bau weiter, wo ab April die Gemälde gehängt werden. Ab Mai beginnt dann der Aufbau der ersten großen Sonderausstellung mit Arbeiten des internationalen Fotokünstlers Jeff Wall.

Wer bis dahin nicht warten will – Arthur Schuller, der das C-five hinter dem Zeughaus betreibt, bietet ab Ende nächster Woche im Kunsthallen-Restaurant „Luxx“ Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis zu „Fine Dining“ und Barbetrieb am Abend. Der Name leitet sich ab vom lateinischen Wort „lux“ für „Licht“. Das „X“ steht für die Gitterstruktur der Stadt.

Info: Fotostrecke und Dossier unter morgenweb.de/kunsthalle

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018