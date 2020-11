„Regelbetrieb vor Weihnachten“

Was ist los mit dem Sperrmüll auf Abruf? Es hat von Anfang an Probleme mit der Abholung gegeben – ist das ein grundsätzliches Problem?

Alexandra Kriegel: Nein, das System „Sperrmüll auf Abruf“, also die Abholung von Sperrmüll nach vorheriger Terminvereinbarung, ist in Mannheim eingespielt und funktioniert. Alle Bürger können zweimal im Jahr kostenlos jeweils acht Kubikmeter Sperrmüll abholen lassen – gegen Gebühr gibt es sogar eine schnellere Expressabholung. Probleme machen uns eher wilde Müllablagerungen, die illegal auf dem Gehweg „entsorgt“ werden. Das ist ein Ärgernis für uns und für die Mannheimer Bevölkerung gleichermaßen.

Scheint, als ob der Abfallwirtschaftsbetrieb diese logistische Aufgabe – also Termine vergeben und den Müll dann zeitnah abzuholen – nicht in den Griff bekommt. Welche Verbesserungen streben Sie an, und wie wollen Sie sie erreichen?

Kriegel: Wir arbeiten laufend daran, unsere Prozesse zu optimieren und bei Problemen gegenzusteuern. Daher nehmen wir auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr ernst. Terminvergaben und Tourenplanungen werden laufend an die unterschiedliche Bedarfslage in den einzelnen Stadtgebieten angepasst. Zugeparkte Straßen erschweren natürlich auch die Arbeit der Abfallwirtschaft, hier arbeiten wir eng mit dem Ordnungsamt zusammen. Für die Beseitigung der „wilden Müllablagerung“ hat der Gemeinderat Mittel für einen mobilen Einsatztrupp bereitgestellt, der erste Erfolge zeigt.

Es heißt, die Corona-Krise habe alles noch schlimmer gemacht. Ist das so? Und wann wird es wieder besser?

Kriegel: Die Pandemie ist für uns alle eine Herausforderung, und ein Ende ist noch nicht absehbar. In der Abfallwirtschaft haben wir aktuell einen krankheitsbedingten Personalengpass und müssen die Vergabe von Sperrmüllterminen kurzzeitig aussetzen. Priorität hat jetzt die Abholung von Restmüll, Bioabfall und Wertstoffen. Bereits terminierter Sperrmüll wird abgeholt. Sperrmüll kann zum Recyclinghof gebracht werden und Grünschnitt zu den beiden Sammelstellen. Mit Unterstützung aus dem Eigenbetrieb und mit privaten Abfallentsorgern wollen wir Rückstände zügig aufholen. Wir hoffen, dass wir noch vor Weihnachten wieder zum Regelbetrieb übergehen können. lang

