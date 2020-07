Regelmäßige Leerung für Sauberkeit

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass es in Zukunft mehr Sauberkeit an den Sammelstellen für Altglas und Altkleider gibt. Die neuen Wertstoffinseln sichern eine regelmäßige Leerung und sorgen für ein schöneres Stadtbild und mehr Sicherheit. Stadträtin Andrea Safferling begrüßt die positive Entwicklung durch die neuen Wertstoffinseln. „Jeder kennt die vielen Altkleider- und Glascontainer, die oft überfüllt sind und teilweise sogar den Verkehr behindern“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Das würden die neuen Wertstoffinseln in Zukunft verhindern. An den von der Stadt ausgewiesenen Sammelstellen könnten dann gleichzeitig Altglas und Altkleider entsorgt werden. Die klare Regelung bewirke ein schöneres Stadtbild. Regelmäßige Leerungen garantierten gleichzeitig mehr Sauberkeit und Sicherheit vor Ort. „Einen positiven Nebeneffekt bringen die neuen Wertstoffinseln ebenfalls mit sich.

Bislang sei es schwierig gewesen, gegen die illegal aufgestellten Altkleidercontainer vorzugehen. „Das wird sich in Zukunft ändern. Alle Container außerhalb dieser Inseln gelten dann als illegal und können von der Stadt entfernt werden“, ergänzt Safferling. wol

