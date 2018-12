Regeln festlegen

Nicht jeder kann von zu Hause aus arbeiten. Eine Verkäuferin muss in der Filiale sein, um zu beraten, oder ein Kfz-Mechatroniker kann nur in der Werkstatt an Autos schrauben. Doch es gibt Menschen, die in ihrem Beruf sowieso vor allem mit dem Computer arbeiten. Diese haben die Möglichkeit, ihre Tätigkeit nach Hause zu verlagern, um sich um die Kinder oder die zu pflegenden Eltern zu kümmern. Wer privat sehr eingespannt ist, wird froh über die Flexibilität des so genannten Home-Office sein, des Arbeitens in den eigenen vier Wänden. Es ist gut, dass sich die Arbeitswelt den Lebensumständen der Menschen anpasst. Doch bei aller Freiheit müssen Angestellte wie Unternehmen Regeln aufstellen, damit das System funktionieren kann.

Wer zu Hause sitzt, läuft Gefahr, zu viel und zu lange zu arbeiten, sagen Wissenschaftler – weil der Job in den privaten Alltag integriert ist, die Grenzen fließend sind. Damit sich Angestellte nicht selbst ausbeuten, ist es nötig, dass sie Grenzen setzen. Andersherum müssen Betriebe dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter gleichbehandelt werden und kein Unmut entsteht, weil sich jemand eventuell aus den kleinen täglichen Aufgaben herausnimmt, da er auf Zuruf nicht direkt greifbar ist. Angestellte im Home-Office müssen genauso involviert werden wie die Kollegen vor Ort – damit ein harmonisches Miteinander zusammen und getrennt möglich ist.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018