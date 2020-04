Regeln statt Rituale – der andere Weg zur letzten Ruhestätte

Sie waren wie Seelenverwandte bis ins hohe Alter: Helga Bürger und ihre Schwester Ilse. Auch als Ilse schwächer wurde und ins Pflegeheim zog, kam Helga weiterhin regelmäßig zu ihr. Nichts hätte die beiden trennen können. Doch dann kam erst die Corona-Pandemie, dann folgte der Tod von Ilse, die einer schweren Krankheit erlag. Wenn Sylvia Washington von ihrer Mutter Helga erzählt, zittert bisweilen ihre Stimme. „Dass sie sich nicht verabschieden konnte, hat ihr fast das Herz gebrochen“, sagt sie. Ihre 81-jährige Mutter kann selbst nicht über den schweren Verlust sprechen. Sie liegt im Krankenhaus, zu sehr hätten ihr die Ereignisse der vergangenen Tage zugesetzt, berichtet die Tochter. „Und jetzt kann ich nicht mal bei ihr sein“, verzweifelt Sylvia Washington.

Als ihre Tante im Sterben lag, hätten das die Pflegekräfte am Telefon mitgeteilt. So sei es dann auch gelaufen, als es soweit war. Ein persönlicher Abschied sei niemandem gestattet worden. „Meine Mutter hat schweren Herzens akzeptiert, dass sie nicht mehr zu ihr konnte, aber als sie dann begriffen hat, dass sie auch nicht zur Beisetzung gehen darf, brach für sie eine Welt zusammen.“ Außer Helga hatte Ilse noch acht weitere Geschwister, Kinder und Enkelkinder. „Viele, die gern dabei gewesen wären, mussten zuhause bleiben“, berichtet Sylvia Washington.

Pfarrerin Susanne Komorowski von der Johannisgemeinde auf dem Lindenhof begleitet Menschen, die trauern. Sie hat in Pandemie-Zeiten schon einige Verstorbene verabschiedet. Trotz der aktuellen außergewöhnlichen Umstände sieht sie auch eine positive Entwicklung: „Die Einfachheit macht kreativ.“ Die Angehörigen würden sich gerade jetzt viel einfallen lassen, um die kleinen Trauerfeiern am Grab so persönlich wie möglich zu gestalten. „Sie bringen Instrumente mit, Kinder malen Bilder, die sie ins Grab legen, und es wird viel mehr gesungen.“

Nicht vor Ort, aber dabei

Sie habe erlebt, dass eine Familie eine Whatsapp-Gruppe gründete, in der jeder seine Erinnerung an den Verstorbenen teilen konnte, erzählt die Pfarrerin. „Und wir möchten jetzt noch eine andere Anregung aufgreifen und ein Trauerritual für diejenigen schaffen, die zu Hause bleiben müssen. Meine Idee ist, dass wir den geplanten Ablauf der Feier aufschreiben und vorher an alle verschicken. So können alle zeitgleich mitfeiern, auch ohne vor Ort zu sein.“ Trotzdem: „In all dem gibt es im Moment aber eben auch viel, das sehr irritierend ist und das Trauern erschwert“, sagt Komorowski. Auch sie kennt Szenarien wie die der Schwestern Helga und Ilse.

„Eine Frau, deren Mann im Pflegeheim lebte, lag im Sterben. Telefonieren ging nicht mehr, der Kontakt lief über die Pflegekraft, aber am Telefon hörte die Frau im Hintergrund, wie ihr sterbender Mann ihren Namen rief. Wieder und wieder . . .“, während die Seelsorgerin von diesem Moment erzählt, spürt der Zuhörer, wie gern sie der Frau das erspart hätte. „Ich glaube“, so sagt sie später mit fester Überzeugung, „es hilft der Gedanke, dass Gott bei den Menschen ist. Sie sind nicht alleine.“ Nicht nur der persönliche Abschied fehle vielen, auch die Rituale, weiß Komorowski. Der gemeinsame Trauerzug zum Grab, auch das Einlassen von Sarg oder Urne in die Erde. „Diesen Moment habe ich bei früheren Beisetzungen oft als den schmerzhaftesten erlebt. Vermutlich, weil es gerade dann so real wird, dass derjenige geht“, berichtet Komorowski: „Es scheint mir, als sei genau dieses Ritual sehr wichtig für Trauernde, vielleicht gerade, weil es so ein intensives Erlebnis ist.“

Zeremonie nachholen

Dass manche mit der Beisetzung warten möchten, bis wirklich alle Familienmitglieder und Freunde teilnehmen dürfen, kann die Pfarrerin zwar verstehen, sie glaubt aber, dass der schnelle Abschied wichtig ist. „Die offenen Wunden am Anfang sind schmerzhaft, dienen aber dem Begreifen. Mit der Zeit wird das Geschehene dann irrealer“, sagt sie.

Angehörigen, denen die gemeinsame Zeremonie fehlt, möchte sie einen Ersatz anbieten. Wie der aussehen könnte, überlegt sie noch. „Am Totensonntag gedenken wir ja immer den Verstorbenen des vergangenen Jahres. Vielleicht können wir das in diesem Jahr ein wenig anders gestalten und zum Beispiel eine Art Friedhofsspaziergang machen, bei dem wir von Grab zu Grab laufen.“

