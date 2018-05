Region: Hilfe in 1000 Gruppen

Anzeige

In einer Selbsthilfegruppe kommen Menschen zusammen, die alle das gleiche Problem haben – vielleicht in verschiedenen Stadien, in unterschiedlichen Ausmaßen. Aber alle leiden. „Mit vereinten Kräften und ohne professionelle Leitung wollen sie gemeinsam das Problem überwinden“, erklärt Anna Wojahn vom Mannheimer Gesundheitstreff. Er ist eine Anlaufstelle im Rhein-Neckar-Gebiet, die diese Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Insgesamt gibt es in der Metropolregion etwa 1000 Selbsthilfegruppen mit circa 270 Indikationen. Sieben regionale Anlaufstellen sind dafür zuständig.

Von süchtig bis chronisch krank

In Mannheim können sich Betroffene bei 231 Selbsthilfegruppen Rat holen. Die größte Nachfrage gibt es bei chronischen Erkrankungen – 86 Gruppen treffen sich in der Quadratestadt dazu. Mit 64 Zusammenkünften folgt die Selbsthilfe bei Süchten – von Drogen bis Glückspiel. Dann gibt es noch Gruppen zu Problemen auf den Gebieten „Psyche/seelische Gesundheit“ (28), „Eltern/Kinder“ (24), „Frauen-/Männerselbsthilfe“ (13) und „Senioren“ (vier), zwölf Gruppen fallen unter „Sonstiges“.

„Bei der telefonischen Beratung des Gesundheitstreffs haben wir die meisten Anfragen zu psychischen Leiden, gefolgt von chronischen Erkrankungen, Probleme in besonderen Lebenslagen und Abhängigkeit“, sagt Anna Wojahn. ena