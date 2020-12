Regionale Geschenke beim virtuellen Weihnachtsmarkt

Der Geruch von Waffeln, Bratwurst und gebrannten Mandeln, das Klirren der Glühweintassen beim Anstoßen und Weihnachtsmusik – auf all das muss in diesem Jahr verzichtet werden. Da aufgrund der Corona-Pandemie alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, fällt der Besuch mit Freunden, Familie und Kollegen aus.

Doch nicht nur das Treffen mit lieben Menschen fehlt, sondern auch die vielen Buden, an denen man kleine Aufmerksamkeiten, Weihnachtsdekoration und Geschenke besorgen kann.

Hier setzt der virtuelle Weihnachtsmarkt des „Mannheimer Morgen“ an. Um den Mannheimern wenigstens ein Stück Weihnachtsgefühl in diesen herausfordernden Zeiten zu schenken und regionale Händler zu unterstützen, bringt der „MM“ den Weihnachtsmarkt virtuell nach Hause. Auf dem Nachrichtenportal dieser Zeitung unter morgenweb.de/weihnachtsmarkt stehen die digitalen Buden bereit, an denen die Händler ihre Waren anbieten.

Öle, Gutscheine und Dekoartikel

Dazu zählt etwa der fair produzierte Kaffee vom Café del Rey aus Bruchsal, Öle und Oliven von Zait aus Grünstadt und kleine Dekoartikel im angesagten skandinavischen Design vom Lyksjoe aus Schwetzingen. Aber auch große Geschenke wie Schmuck vom Juwelier, ausgefallene Leuchten oder eine neue Brille gibt es online über den virtuellen Weihnachtsmarkt zu bestellen. Oder vielleicht einen Gutschein für ein sportliches neues Jahr von Radsport Altig, für einen richtig entspannten Jahresstart von Spa und Style – Spa in the City oder für einen Shop der Wahl im Einkaufscenter Q 6/Q 7? Diese und viele weitere Händler erwarten Besucher des virtuellen Weihnachtsmarkts.

Auch für die richtige Stimmung zu Hause ist online alles zu finden: Plätzchen und Glühwein vom Winzer können ebenfalls geordert werden. Ersetzen kann der virtuelle Weihnachtsmarkt das Glühweintrinken an Wasserturm, Paradeplatz oder auf den Kapuzinerplanken natürlich nicht – doch so entspannt, sicher und flexibel wie auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt kann man in diesem Jahr nirgends regionale Geschenke zum Fest kaufen. Und wenn man es positiv sieht: Mit einem Glühwein in der Hand auf der Couch mit dem Tablet, Laptop oder Smartphone ist es doch viel bequemer als mit Tüten in der Straßenbahn auf dem Weg nach Hause.

Händler können sich noch melden

Interessierte Händler können sich auch noch kurzfristig über die Webseite des „MM“ bewerben, um einen virtuellen Stand zu beziehen und bei der Aktion mit dabei sein. Online verfügbar bleibt der etwas andere Weihnachtsmarkt auch zwischen den Jahren noch. jwd

