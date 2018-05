"Regionales auf hohem Niveau"

Anzeige

Video Lokales Leiter des ZI Mannheim: Drei Fragen an Andreas Meyer-Lindenberg

Die Meldung auf dem Titelblatt über die Unzufriedenheit von Patienten bei der Arztwahl - auch eine gute Entscheidung der Redaktion. Unzufrieden war er dagegen mit dem Kommentar „Digitaler Notfall“. Viel zu spät sei der Redakteur Alexander Jungert auf den Kern des Problems eingegangen. „Zwar interessant, aber nicht am Thema“, bemängelt Meyer-Lindenberg. Auch sonst spart der Psychiater nicht mit Kritik. Wenn man - wie im Politikteil geschehen - über die Anwesenheit des Altkanzlers Gerhard Schröder bei der Vereidigung Wladimir Putins berichtet, dann gehöre dazu eine kritische Einordnung.

Und wenn man auf dem Titelblatt die Schlagzeile „Warnung vor Sklaverei“ platziere, müsse man diese auch mit den entsprechenden Daten unterfüttern. Diese habe der Wissenschaftler im zugehörigen Bericht im Wirtschaftsteil aber vergeblich gesucht. „Ob Zwangsarbeit tatsächlich zunimmt, wird in dem Artikel nicht ganz klar“, so Meyer-Lindenberg. Die lokale Berichterstattung - gut recherchierte Geschichten aus und über die Region - das seien Stärken des „Mannheimer Morgen“. „Das sollten Sie unbedingt so weitermachen“, sagt der gebürtige Bonner zu den Redakteuren. Klar, weltpolitische Themen seien zwar interessant, aber: „Die lese ich eben auch anderswo.“

„Absolut gar kein Interesse“ hat der Wissenschaftler an Sport. Hier jedoch, hat der Leser Stefan Vogt eine klare Meinung. „Der Sportteil ist voll von ausführlichen Berichten“, sagt der Waldhof-Fan. Die Berichterstattung über das Fachgebiet Meyer-Lindenberg - der Psychiater befasst sich vor allem mit Depression und Schizophrenie - lasse bei vielen Medien zu wünschen übrig.

Stigmatisierung der Kranken

Aus einer psychischen Erkrankung würde schnell eine Sensation gemacht, eine Depression schnell zu einer Ursache für ein Gewaltverbrechen. Da herrsche eine Stigmatisierung psychisch Kranker, die falsch sei. „Dazu leisten Medien ihren Beitrag“, sagt Meyer-Lindenberg. Auch der „Mannheimer Morgen“ könne sich davon nicht völlig ausnehmen. Nach der Blattkritik ist das Interesse an Meyer-Lindenbergs Einschätzung zum Geschehen in Deutschland und der Welt groß. Wie betrachtet der Psychiater etwa die These, der Präsident der USA, Donald Trump, leide an einer psychischen Störung? „Die meisten Experten zweifeln daran.“ Aber auch diese Diskussion sei ein Beispiel für die Stigmatisierung psychischer Leiden. Denn: „Nur, weil jemand eine psychische Erkrankung hat, muss er nicht unfähig sein, sein Amt richtig auszuführen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018