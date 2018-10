Regionales Netzwerk geknüpft

Begonnen hat alles mit einer elfstündigen Autofahrt nach Hamburg. Als Maximilian Hohenstatt und Max-Raphael Feibel an der Popakademie studierten, fuhren sie 2015 für ein gemeinsames Studienprojekt in die Hansestadt. Und auf der Fahrt ging ungefähr alles schief, was schiefgehen konnte: Schneesturm, Vollsperrung, Autopanne. Als sie das durchgestanden hatten, wussten die beiden Mannheimer, dass sie Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Oder hat alles doch schon früher begonnen? Im Jugendkulturzentrum Forum vielleicht?

„Ohne die Workshops am Forum hätte ich nicht an der Popakademie studiert, und ohne die Popakademie würde ich jetzt nicht hier sitzen“, sagt Maximilian Hohenstatt. Hier – das ist in diesem Fall ein Besprechungstisch im C-HUB, dem Kreativwirtschaftszentrum im Jungbusch. Dort betreiben Hohenstatt und Feibel ihre Digitalagentur „Partner & Söhne“, bieten Web-Design und digitales Marketing an.

Workshops für Jungmusiker

Zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind sich die beiden im Forum – auch wenn sie sich an Einzelheiten ihres ersten Treffens nicht erinnern können. Beide spielten schon als Jugendliche in Bands, beide nutzten die Angebote des Jugendkulturzentrums, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. „Wenn man als Musiker spielen wollte, war das schwierig. Das Forum hat einem die Möglichkeit dazu gegeben“, sagt Max-Raphael Feibel. Er besuchte Workshops, gab mit verschiedenen Bands Konzerte. „Man wurde grundlegend gefördert.“

Bei Maximilian Hohenstatt war es ähnlich. Der heutige Forum-Leiter Rainer Döhring hatte ihn auf das Förderprogramm für Jugendbands hingewiesen. Unter dem Titel „fresh!ling“ können Nachwuchsmusiker im Forum Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote nutzen.

Unabhängig voneinander führten die Lebenswege von Hohenstatt und Feibel danach auf die Popakademie, wo sie Musikbusiness studierten und sich so kennenlernten. Hohenstatt war dann 2015 einer der ersten Kreativen im C-HUB, 2016 stieß sein ehemaliger Kommilitone dazu. Im folgenden Jahr gründeten sie „Partner & Söhne“. Dass sie gut zusammen arbeiten können, wussten sie da bereits.

Mannheim wollen die beiden treu bleiben. Nach Berlin, Frankfurt oder München zieht es sie nicht wirklich. Dort sei die Konkurrenz deutlich größer, in der Rhein-Neckar-Region hätten sie bereits ein enges Netzwerk, sagen sie übereinstimmend. Auch der Popakademie sind „Max und Max“ treu geblieben, wenn auch in neuen Rollen: An der Hochschule unterrichten sie inzwischen digitales Marketing.

Beide haben in namhaften Bands gespielt. Musik ist für sie allerdings vor allem Privatsache geworden. Max-Raphael Feibel hat ein Elektro-Duo, Maximilian Hohenstatt tüftelt im eigenen Studio zu Hause. „Ich wollte mein Hobby eigentlich zum Beruf machen, aber dann habe ich es doch ein Hobby sein lassen“, sagt der 28-Jährige.

Maximilian Hohenstatt hat die Internetseite von Popakademie-Absolvent und Chartstürmer Joris entworfen, aber unter den Kunden der Digitalagentur sind nur wenige Musiker. Die beiden Mannheimer sind sich einig: Um Musik richtig zu vermarkten, müsse man hinter dem stehen, was der jeweilige Künstler macht. Und das sei eben nicht bei jedem Musiker der Fall.

Haben sie trotzdem einen Tipp für junge Menschen, die mit der Musik gerne ihren Lebensunterhalt verdienen wollen? Vielleicht für die junge „Forum“-Generation von heute? Man müsse sich Feedback holen und Durchhaltevermögen beweisen, findet Max-Raphael Feibel. Und ansonsten gelte: „Spielt, so viel ihr könnt. Nehmt euer Instrument, hockt euch an den Neckar – und übt!“

Info: Dossier unter morgenweb.de/40jahreforum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018