Reichlich Schnee in den Morgenstunden

Wie gewonnen, so zerronnen – oder konkreter: So schnell, wie der Schnee gestern in den Morgenstunden fiel, so schmolz er im Tagesverlauf an den meisten Stellen der Stadt wieder dahin. Aber immerhin konnten einige Mannheimer, sofern sie nicht arbeiten mussten, ein paar schöne Momente in der weißen Pracht genießen. Unser Foto zeigt Margot Köhler und Fritz Kraus beim Spaziergang an der Rheinpromenade. Im Berufsverkehr war der Schnee aber für viele sehr ärgerlich. 30 Unfälle wurden laut Polizeisprecher Christoph Kunkel im Stadtgebiet registriert. Dabei gab es einen Leichtverletzten, sonst blieb es bei Blechschäden. Gegen 11 Uhr beruhigte sich die Lage. sma (Bild: Keiper)

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

