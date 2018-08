Reihe mit Lesungen wird ausgeweitet

Im April startete das Aktionsbündnis Alte Sternwarte mit einer vielbeachteten Lesung des Schillerpreisträgers Uwe Timm die Veranstaltungsreihe „Literatur in der Alten Sternwarte“. Jetzt will man das Programm ausweiten und mit Partnern gemeinsam gestalten. So stehen die Abende im Marchivum bereits fest, mit den Reiss-Engelhorn-Museen laufen die Vorbereitungen, und eine Café-Lesung in der Tradition der literarischen Salons des 19. Jahrhunderts wird im November das erste Lesejahr abrunden.

Am 19. November liest der Soziologe Armin Nassehi im Marchivum, ein gefragter Analytiker gesellschaftlicher Entwicklungen. Nächster Gast in der Sternwarte ist Alan Schweingruber, der Schweizer Autor liest am 15. September. Ihm folgt am 6. Oktober die Autorin Anja Kampmann, jeweils um 17 Uhr. scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018