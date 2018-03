Reinemach-Aktion startet am 10. März

Anzeige

Die Reinigungswoche „Putz Deine Stadt raus 2018“ gibt es in diesem Jahr zum 15. Mal. Alle können vom 10. bis 17. März 2018, mithelfen, um die Stadt für die anstehende Freiluftsaison sauber zu machen.

Interessenten können sich noch kurzfristig anmelden unter Telefon 0621/2 93-70 04 oder über das Formular im Internet unter www.mannheim.de/rausputzen. Alle, die mitmache, können ein Gebiet vorschlagen, in dem sie putzen wollen. Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe stellt die Abfallwirtschaft über die Bürgerdienste kostenlos zur Verfügung. „Engagieren sie sich! Setzen Sie sich zusammen mit der Stadtreinigung aktiv für Sauberkeit, für Abfallvermeidung und für Umweltschutz ein“, appelliert Bürgermeisterin Felicitas Kubala. Zahlreiche Schulen, Kindergärten, Vereine und Privatpersonen nehmen an der jährlich stattfindenden Reinigungswoche teil. Auch neue Gruppen sind willkommen.

Unter allen teilnehmenden Gruppen werden Gutscheine, Jahreskarten für die Stadtparks und ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 4600 Euro verlost. Außerdem bedankt sich die Stadt bei allen Helfern mit einer Abschlussveranstaltung am 12. April um 15 Uhr im Kraftwagenhof der Abfallwirtschaft. has