Reis und Nudeln gehen unverpackt über die Theke

„Wenn nur ein Teil unserer knapp 900 Schüler seinen Plastikverbrauch reduziert, kann über einen größeren Zeitraum schon einiges vermieden werden“, freut sich Annika Ritter. Die angehende Abiturientin, die die Freie Waldorfschule in Neckarau besucht, hat dort einen Laden auf die Beine gestellt, bei dem Verpackungsmaterial tabu ist. „Unverpackt“ nennt sich das Projekt, rund ein halbes Dutzend Schüler gehört zum Organisationsteam.

„Die Idee für den Laden haben wir im Prinzip charmant geklaut von einer anderen Waldorfschule“, berichtet Annika Ritter von einer Schülertagung in Hamburg. Dort habe sie am Rande vom Projekt „Basics unverpackt“ in Kleinmachnow bei Berlin mitbekommen. Sie nahm zu einem Waldorfschüler Kontakt auf und informierte sich über die Vorgehensweise. Danach ging Annika Ritter in der Oberstufe auf Werbetour. Dabei „konnte ich ein Team um mich sammeln, mit dem ich mich richtig gut fühle und bei dem ich mir sicher bin, dass das Projekt in sehr guten Händen ist.“

Los ging es mit dem Verkauf Mitte November 2018, Startkapital kam von der Schule, Elias Dietrich und Kenyatta Hutter bauten den Laden. Und Schulkoch Philipp Hardaway band den Großlieferanten mit ein, damit die Schüler an ihre Waren kommen konnten.

So können Schüler, Eltern oder Lehrer jetzt jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr ihre Behälter mitbringen und Nudeln, Reis oder Haferflocken einkaufen. Das Angebot solle möglichst noch ausgebaut werden, berichtet Annika Ritter – aber das hänge von den Helfern ab.

„Zwischendrin habe ich mich schon gefragt, ob ich eigentlich verrückt bin, so ein Projekt vor und während meines Abschlussjahrs aufzuziehen – aber im Nachhinein war es definitiv eine gute Entscheidung“, meint sie. In der heißen Phase der Abiturvorbereitung müsse sie aber ein wenig kürzer treten.

Viele Einzelschritte

Sie weiß, dass die Idee simpel klingt: ein wöchentliches Angebot organisieren und ein paar Waren verkaufen: „Doch sobald es an die Umsetzung geht, wird deutlich, dass viele Einzelschritte notwendig sind.“ Ein weiterer Anreiz für sie sei es gewesen, „Kontakt herzustellen zwischen Klassen, mit Eltern, Lehrern und den anderen Menschen, die an der Schule arbeiten, mit denen man sonst nie ins Gespräch kommen würde“. Dabei seien neue Ideen entstanden oder Entscheidungen gefallen. „Das waren immer die Momente, in denen ich komplett an das Projekt geglaubt habe“, so Annika Ritter.

Mit der bisherigen Resonanz ist sie sehr zufrieden. „Wir hatten während der knapp 40 Minuten Verkauf durchgängig eine Schlange und die Behälter mit 19 Liter Inhalt waren fast alle ausverkauft.“ Danach habe es etwas nachgelassen, „das muss sich noch ein bisschen einpendeln“. Zurzeit müssen die Kunden ihre Behälter mitbringen, geplant sei, Waren in Jute-Beuteln mitzugeben, „die wir wieder zurückbekommen“.

„Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto wichtiger wird das Thema Plastik-Vermeidung für mich“, sagt Annika Ritter. Gleichzeitig könne man durch das Projekt mit Schülern ungezwungen über das Thema Nachhaltigkeit ins Gespräch kommen „und zu weiteren Denkprozessen anregen“. bhr

