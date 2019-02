Kunsthistorikerin Lionette Lorenz Fuxius möchte Interessierten in einer sechsteiligen Reihe eine Reise durch die Kunstgeschichte ermöglichen. In der Abendakademie in U 1, 16-19 stellt sie dazu nicht nur Künstlerinnen, Künstler und Kunstwerke aus unterschiedlichen Epochen vor, sondern setzt sie die Personen ihre entstehungszeitlichen Kontexte. So solle ein besseres Verständnis ermöglicht werden, heißt es in einer Mitteilung der Abendakademie. Vorkenntnisse sind für dieses Angebot nicht erforderlich. Der Kurs findet an sechs Mittwochnachmittagen statt, erstmals am 27. Februar, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Kosten betragen 56 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung sind möglich unter der Telefonnummer 0621/10 761 50 oder im Internet unter der Adresse www.abendakademie-mannheim.de. skw

