Reise nach China – der erste Zug rollt

Vier Uhr früh, gestern Morgen im Containerterminal der Firma Contargo: Im gleißenden Licht der Anlage setzt sich der erste Güterzug von Mannheim ins chinesische Chongquing in Bewegung. 18 Tage wird er für die rund 11 200 Kilometer lange Strecke in den Südosten des riesigen Landes benötigen. Rund 40 Container zieht die Zugmaschine dabei über die Gleise ostwärts, beladen ist der Zug ungefähr zur Hälfte. Am kommenden Donnerstag, 25. Oktober, fährt der zweite Güterzug aus Mannheim los. Langfristig geplant ist auf der Strecke ein Zug pro Woche. Züge benötigen für den Weg nach China im Vergleich zu Containerschiffen in etwa nur die Hälfte der Zeit. stp

